Luis Ángel Landín: DT del Comunicaciones salió a su defensa tras ser abucheado en Guatemala

El delantero que militó en varios equipos de la Liga MX y que será recordado en nuestro futbol por un gol de escorpión frente a Monarcas Morelia, la ha pasado mal con su nueva afición en Guatemala y su entrenador ha salido en su defensa tras el empate sin goles entre el Comunicaciones y el Guastatoya.

El actual campeón del futbol chapín se enfrentó ante el ex del mexicano, cuando Landín salió del terreno de juego, cerca de los 70 minutos de tiempo corrido, la afición lo despidió con abucheos, actitud que fue reprobable para su entrenador quien terminó defendiendo el rendimiento del delantero azteca.

Luis Ángel Landin sale abucheado por su afición pic.twitter.com/kHbwHWy2dH — espaciofutbol (@espaciofutboI) August 1, 2022

Willy Coito aseguró que los medios de comunicación han tenido mucho que ver con la opinión que el público tiene hacia el mexicano y no tuvo reparo en defender su rendimiento, entendiendo que en dos jornadas siguen sin poder ganar tras coronarse campeones del torneo anterior.

"Creo que es un caso especial. No es por nada, pero muchas veces también es culpa del periodismo que, a veces, aportamos cosas que no son realidad. Luis ha sido un jugador que ha demostrado aquí la capacidad que tiene y los goles que ha hecho por temporada... No puede ser que el Luis Landín de Guastatoya sea bárbaro y ahora el Luis Landín de Comunicaciones no sirve. No podemos cambiar así, de un día para otro", finalizó el entrenador guatemalteco

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: RAYADOS: DUILIO DAVINO REVELÓ QUE SÍ HAY OFERTA DE RUSIA POR CÉSAR MONTES