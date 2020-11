Luka Romero tras anotar su primer gol: 'He marcado y me he puesto a llorar'

La joven estrella del Mallorca Luka Romero, de 16 años, recordará toda su vida la victoria de este domingo ante el Logroñés (4-0) que mantiene a su equipo al frente de la clasificación de la Liga de la Segunda División del fútbol español: "He marcado el gol y me he puesto a llorar", declaró al finalizar el partido.

"No me lo creía, he pensado en mi madre, en mi padre, en la gente que me apoya. No me lo creía", explicó Luka, quien nada más marcar, levantó los brazos al cielo en recuerdo de Diego Armando Maradona.

Después, en las redes sociales, el futbolista al que se le compara con Leo Messi escribió: "Muy feliz por primer gol con el Mallorca y por otra victoria más. Esto va por vos D10S".

Muy feliz por mi primer gol con el @RCD_Mallorca y por otra victoria más. Este gol va por vos D10Spic.twitter.com/gVZeDgXT1h — Luka Romero (@lukaromero_) November 29, 2020

Luka, nacido en Durango (México) en el seno de una familia argentina, dijo que al marcar su primer gol como profesional también tuvo un recuerdo para su abuela "Mabel, que está mirando desde allá arriba", precisó.

"Todos me están ayudando mucho, el míster (Luis García Plaza), la plantilla, mi familia. Todos mis compañeros estaban contentos porque la había metido", indicó.

Internacional con la selección argentina Sub-15 en el campeonato sudamericano de la categoría celebrado en Paraguay en 2019, Luka admite que en el Mallorca está viviendo "un sueño".

