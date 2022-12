Marcelo Flores, en duda para el Derbi Asturiano entre Real Oviedo y Sporting de Gijón

Marcelo Flores es duda para el Derbi Asturiano del sábado entre el Real Oviedo y el Sporting de Gijón, equipos de la Segunda División de España.

El joven mediocampista mexicano salió lesionado del partido contra el Eibar, luego de que su pierna izquierda se atoró en el césped.

Este miércoles intentó entrenar a la par de sus compañeros, pero no pudo completar la sesión, pues aún tenía molestias. El entrenador le dijo que no se esforzara mucho, ya que no quiere poner lo en riesgo.

Marcelo Flores ha tenido cierta regularidad en los últimos partidos del Real Oviedo, de a poco se está ganando un lugar en el 11 titular del técnico Álvaro Cervera.

El juego del sábado entre el Real Oviedo y el Sporting de Gijón tendrá un sabor mexicano, pues estos dos equipos perteneces a dos grandes empresas de nuestro país: Grupo Pachuca y Grupo Orlegi.

