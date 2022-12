Chucky Lozano: 'Interés' del Barcelona fue tachado como negativo; apunta Layún

Miguel Layún, defensa de las Águilas del América, afirmó que en México no se sabe apoyar de forma correcta a los futbolistas cuando llegan ofertas de grandes clubes.

Durante una entrevista con ESPN, Layún señaló que uno de los casos que más lo marcó fue el interés que tuvo el FC Barcelona por Hirving 'Chucky' Lozano.

"Tenemos cosas muy peculiares en nuestro país, me recuerdo porqué me marcó muchísimo, salió la noticia, el rumor que el Chucky Lozano era pretendido por el Barcelona, te prometo que si habré leído el 70 por ciento de notas negativas de Chucky Lozano para ir al Barcelona me quedo corto", comentó Layún.

Y comparó el trato que se da al futbolista mexicano con lo que se hace en Sudamérica y el apoyo que brindan a los futbolistas en esa área del mundo.

"Por ejemplo, pon a cualquier jugador brasileño, argentino, uruguayo, de Sudamérica, de Colombia, que lo ponen en un club top y todo el país habla maravillas de él, después sabrá que Dios pasa, si le va bien", sentenció el futbolista sobre el gran apoyo que se da en Sudamérica y no a otro.

