Ricardo Osorio sobre proceso del Tata en el Tri: "El más lamentable de todos"

Ricardo Osorio, exzaguero mundialista con México en el Mundial de Alemania 2006, calificó el paso de la Selección Mexicana en Qatar 2022 como el proceso "más lamentable de todos".

Durante la invitación que le hicieron al programa 'Los Maestros' de TUDN, Osorio comentó que es increíble varias de las cosas que sucedieron en la convocatoria y juegos del Tricolor.

"Estuve en Catar, he seguido varios procesos y ha sido el más lamentable de todos, tenemos que llegar a este momento para tocar más fondo para sacar más provecho" señaló el exmundialista.

Uno de los jugadores que más sufrió durante esta estadía en suelo qatarí fue Hirving Lozano, quien estuvo en posiciones que no le permitieron destacar como en su club, el Napoli de Italia.

"¿Por qué? Porque México no se merece estar donde está, ha hecho grandes Mundiales, nos hemos quedado en el cuarto partido, pero de qué forma. Hoy habíaa jugadores, pero no un centro delantero, no hubo 9. No puedes poner a 'Chucky' Lozano de espaldas, como lo matas a un jugador que es rápido, que es de los pocos habilidosos, lo exhibes. México no tenía ese 10 como Cuauhtémoc Blanco", sentenció el exdefensor.

