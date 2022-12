Juan Carlos Osorio : “Al jugador mexicano le falta competir en juegos con mayor peso emocional”

Juan Carlos Osorio, extécnico de la Selección Mexicana asegura que los futbolistas deben de vivir un proceso de ser jugadores C a A para tener una mejor decisión dentro de la cancha.

En entrevista para ESPN Osorio aseguró que al jugador mexicano le hace falta competir, “los jugadores mexicanos si los analizamos desde su punto de vista en competencias, entendiéndose habilidades y virtudes, capacidades, hay jugadores de buen nivel, pero al futbolista mexicano le falta competir semanalmente en juegos con mayor peso emocional”.

El colombiano argumentó que el jugador mexicano debe de entrenar en ligas mejores, “necesita participar contra jugadores mejores, en ligas mejores. Entrenarse en el día a día con esos mejores jugadores”, dijo Juan Carlos.

Juan Carlos Osorio define a los futbolistas en cuatro categorías. Jugador Plus donde se ubican estrellas como Messi, Kylian Mbappé, Cristiano Ronaldo, luego los jugadores A al que se transforman en jugadores que son C, al mejorar pasan de la C, a la B para terminar en la A.

El exestratega del Tri establece que ese crecimiento permite a los jugadores que en partidos de alto nivel, no escuche al entrenador, sino a su propio cerebro, “el cerebro ‘reptiliano’ que es el que le dice ‘cuidado con la falla’, porque esa parte constantemente nos envía mensajes negativos y los grandes elementos son los que dicen “yo la puedo fallar” ¿por qué? Porque ya han competido contra los mejores”. Finalizó Osorio.

