Hay material para el cambio generacional en el Tri. La estructura de la Selección Mexicana en Qatar 2022 terminó siendo la misma de hace años, por ello, el equipo de Gerardo Martino fue el segundo con el promedio de edad más alto, hecho que parece terminó por afectar a la hora de competir.

Israel Reyes, defensa central de América ya no alcanzó a subirse a la lista final aunque si pudo ser parte de un par de convocatorias que sirvieron para su debut con la Selección Mayor, sin embargo, el futbolista tiene claro que su objetivo es ser parte del cambio generacional nacional.

"Obviamente. Me siento con la edad y con las ganas de poder aportar a la Selección, yo sé que lo que haga de mi lado con el club dentro de la cancha va a ser que me ponga allá", confirmó en entrevista con RÉCÓRD.

A pesar de haberse quedado fuera del equipo que viajó a Qatar, el defensor no ve ese momento como un paso negativo en su carrera, sino todo lo contrario.

"Mi llamado al Tri fue increíble por el hecho de haberlo joven ya fue cerca el Mundial y se quedaron esas ganas de poder estar, pero creo que fue algo muy bueno, me dio la pauta en mi carrera para seguir creciendo y hasta ahora el hecho de no haber ido me motiva más para todo lo que venga", declaró Israel Reyes.

