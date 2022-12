Jürgen Damm sobre escasez de mexicanos en Europa: 'Preferimos quedarnos acá y cobrar más"

Una de las características más cuestionadas en el futbol mexicano es la poca flexibilidad que existe en los clubes para vender a Europa; sin embargo, hay quienes han tenido la oportunidad de irse y han preferido poner como prioridad el tema económico y mantenerse en la Liga.

Jürgen Damm, futbolista del América reveló que tiempo atrás tuvo la posibilidad de irse al Viejo Continente, pero rechazó la oferta debido a que salarialmente no le fue atractiva la propuesta.

"Creo que debería de haber un poco más de esa flexibilidad a la hora de vender jugadores a Europa, en la MLS sucede mucho que se venden a precios muy bajos, pero también nosotros ser autocríticos porque en muchas ocasiones cuando nos ofrecen un contrato en México y uno en Europa y ves el tema salarial, también nosotros preferimos quedarnos acá y cobrar más", admitió el atacante azulcrema.

"Esto es de ambas partes, no solamente de los clubes, también nosotros y a mí me pasó, en una ocasión tuve la oportunidad de ir y el salario era 2 o 3 veces menor allá y yo me quise quedar, así que el futbolista tiene cierto grado de responsabilidad y debe de haber una comunión en las dos partes par que pueda existir mayor exportación", finalizó.

