América: Derrotó a Cancún FC, pero sufrió lesión de Diego Valdés

Agridulce triunfo azulcrema. América se impuso sin dificultades en su primer partido de pretemporada 0-2 al Cancún FC con anotaciones de Diego Valdés quien salió lesionado y otro más de Jonathan Rodríguez.

En juego de reapariciones para los de Coapa por el regreso de Leo Suárez, Jorge Meré y Ramón Juárez, además, del debut de Israel Reyes, quien hizo que el Tano modificara la posición de Bruno Valdez como lateral derecho.

Sin mucho esfuerzo las Águilas dominaron desde el arranque, pero por momentos parecían no estarle dando la importancia debida y en más de una ocasión fueron displicentes provocando el enojo de Fernando Ortiz especialmente con Diego Valdés quien para ese momento ya había perdonado un par.

La pausa para la hidratación al 25' la aprovechó muy bien el Tano y se acercó a hablar fuerte con Valdés e insistir con Suárez con quien tuvo constante comunicación y fueron precisamente ellos quienes armaron la acción que terminó en gol.

El argentino metió un centro frontal con efecto favoreciendo al rematador desde tres cuartos de cancha, la pelota cayó en el nucleo del área y ahí fue donde Valdés saltó más que los rivales y compañeros para peinar la pelota y mandarla a la esquina del arco.

No obstante, la sonrisa que traía el chileno después de su anotación se transformó en gesto de dolor después de recibir un golpe que ya no le permitió seguir en la cancha dejando su lugar al atacante de la Sub 20, Esteban Lozano.

Para la parte complementaria y con más de 10 modificaciones con respecto al cuadro que salió al inicio, Cabecita amplió el marcador al cerrar una pinza en un pase en diagonal del canterano Juan Blanco.

Con esto América cumplió con su único partido de pretemporada en Cancún aunque se mantendrá trabajando un par de días más por tierras del Caribe antes de volver a la CDMX para encarar la Copa Sky.

