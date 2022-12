Enrique Meza, histórico técnico mexicano, criticó la actualidad del futbol nacional. El Ojitos, con su amplia experiencia, explicó que la falta de torneos internacionales y la saturada presencia de extranjeros ha retrocedido al balompié mexicano.

“Hoy me di cuenta que no aporté tanto al futbol mexicano. En tantos años, no pude hacer que esto mejorara. Hoy no tenemos Libertadores, no tenemos sudamericana, no tenemos Copa América y tenemos nueve extranjeros”, declaró en Los Maestros.

“Hoy no tenemos torneos internacionales y muchos extranjeros” ¿En dónde dejamos a los mexicanos?, el Profe Meza cree que se debe trabajar técnicamente con los jugadores jóvenes #LaJugadaCelebra pic.twitter.com/MzkaZMk6s6 — TUDN MEX (@TUDNMEX) December 11, 2022

“Ahora tenemos a nueve (extranjeros). ¿A dónde dejamos a los mexicanos? Necesitamos trabajar mucho técnicamente para tratar de igualar”, anexó El Ojitos.

Ricardo Peláez, quien también participa en dicha sección, le dio la razón al experimentado estratega. “Hoy desde nuestra trinchera nos damos cuenta que no hemos avanzando lo que debimos avanzar”

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: LEÓN: NICOLÁS LARCAMÓN DEBUTÓ CON VICTORIA EN PARTIDO DE PREPARACIÓN ANTE QUERÉTARO