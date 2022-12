Miguel Layún sobre el Tri: 'México va tarde, el cambio no se hace de un Mundial a otro'

El jugador del América, Miguel Layún, dio a conocer su punto de vista sobre la participación de la Selección Nacional en la Copa del Mundo y dijo que México está atrasando comparado con otros países.

El defensa azulcrema, habló en entrevista para TUDN sobre varios temas del Tri y que destacar en una justa mundialista sería por factor casualidad.

"Yo creo que vamos tarde, me parecería algo realmente sorprendente, y me parecería más una casualidad que destaquemos mucho en diferencia de un Mundial a otro y más bien lo que hay que pensar es que ofrecer algo diferente a la gente porque también eso es otra cosa, nos estamos olvidando del espectador y reitero nosotros somos espectáculo para la gente, si la gente no existe nada", declaró Layún.

Finalmente, Miguel Layún dijo que un plan de cuatro o tres años para llegar lo mejor posible al próximo mundial ya que considera que el cambio generacional no se hace de una justa mundialista a otro.

