Funes Mori sobre su poca participación en Qatar 2022:"Nada más no jugué por decisión de Martino"

El jugador de Rayados, Rogelio Funes Mori, comentó la razón por la que el estratega argentino le dio pocos minutos en la Copa del Mundo de Qatar 2022, donde México quedó eliminado en Fase de Grupos.

"No (ningún sentimiento con Martino), nada más no jugué por decisión de él, respeto las decisiones, el técnico tiene que tomarlas y nada más no jugué por eso, pero estaba bien físicamente, me sentía bien, así que nada más", declaró en entrevista.



El Mellizo fue uno de los 'caprichos' de Gerardo Martino para el Mundial, sabiendo que el delantero argentino, naturalizado mexicano, no andaba en su 100 por ciento.

Funes Mori solo jugó contra Arabia Saudita menos de 10 minutos y no tuvo gran participación en el poco tiempo que entró a la cancha, así siendo el naturalizado mexicano con menos minutos en un Mundial de toda la historia.

El jugador de Rayados también habló sobre su futuro y lo que viene para él en el futbol mexicano.“Obviamente, mi cabeza está en Rayados, nunca quise salir por nada, yo sigo acá, estoy muy contento, es mi casa y quiero renovar, ahora renové pilas para empezar de la mejor manera.

"Tengo todavía contrato vigente, un año y medio me queda, así que estoy feliz", apuntó para ESPN.



