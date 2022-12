Enrique Meza sobre su paso en el Tri: ‘Yo no pedí ir a la Selección'

Enrique Meza, uno de los técnicos más importantes a nivel nacional, habló con toda sinceridad y humildad sobre su paso como DT de México. El Ojitos sintió que ‘le falló’ a la Selección Mexicana, pues no aportó lo que esperaba.

“No valoré bien esa oportunidad. Yo no pedí ir a la Selección , ellos me llevaron. Me pidieron y yo fui, y me equivoqué”, declaró en el programa Los Maestros.

“Yo no pedí ir a la selección… Me equivoqué porque no le di a México lo que necesitaba” Enrique Meza habla de su proceso en la Selección Mexicana #LaJugadaCelebra pic.twitter.com/Q40erQL7x5 — TUDN MEX (@TUDNMEX) December 11, 2022

“A veces no llamé a jugadores, algunos no quisieron ir conmigo. Por ejemplo, a Cruz Azul no le quité jugadores porque estaba jugando La Libertadores y no hay nada tan importante como la Selección”, anexó.

“Tenía tanta ansiedad y ganas de estar que me equivoqué en muchos sentidos. No le di a México lo que necesitaba. Lo pagué carísimo”, dijo Enrique Meza.

Ricardo Peláez, quien también está en dicho problema, secundó al histórico estratega. “Prioridad número uno la Selección. Si no quieres estar, no estés”, comentó con fortaleza.

