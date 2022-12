Gerardo Torrado confesó que tuvo roces con Duilio Davino por los seleccionados

Gerardo Torrado estuvo en la mesa de analisis de los Mestros de la Jugada y reveló que tuvo roces con varios directivos de la Liga MX por no querer prestar a jugadores seleccionados para partidos del Tri.

Ricardo Pelaéz le cuestinó a Torrado los problemas que había enfrentado a lo largo del ciclo de la era de Gerardo Martino, a lo que el exjugador de Cruz Azul respondió que con Davino tuvo muchos roces por los seleccionados.

“Con uno tuve más roces que con otros, con Duilio Davino, en su momento tuve roces porque eran 5 - 6 jugadores de Monterrey que Tata tenía considerados en el equipo”, comentó Torrado.

"Lo que más gusto me puede dar a mí es que tengas un proceso completo y te vaya bien en #TUMundial", @gerardotorrado6 y la charla con #TataMartino pic.twitter.com/szBtjeFO52 — TUDN MEX (@TUDNMEX) December 14, 2022

Aseguró que Duilio fue uno de los directivos más complicados para prestar a sus jugadores, “me vas a quitar 6 no me me va a dar tiempo de trabajar en la semana para preparar mi partido, me los vas a devolver el jueves para que jueguen el viernes o sábado”, eran los comentarios que le hacía Davino a Gerardo.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: PERRO BERMÚDEZ SOBRE INVITACIÓN A LUIS GARCÍA Y MARTINOLI: ‘LOS NALGUEARON POR PEDIR PERMISO’