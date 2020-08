Omar Govea: Involucrado en accidente automovilístico en Bélgica

Omar Govea, futbolista mexicano que milita en el Zulten Waregem de Bélgica, sufrió un accidente automovilístico la noche de este sábado, así lo informó el club que juega en la Jupiler Pro League.

Aunque el equipo no ha dado detalles sobre el accidente, se especula que Govea conducía a alta velocidad en supuesto estado de ebriedad, por lo que el Club esperará el reporte oficial de la policía para tomar cartas en el asunto.

Essevee bevestigt dat Omar Govea gisteravond is betrokken geraakt bij een verkeersongeval in Sint-Eloois-Vijve.https://t.co/ftVb0k3va5 — SV Zulte Waregem (@ESSEVEELIVE) August 2, 2020

“Somos un club que valora los valores familiares y la profesionalidad, por lo que se espera que todos los involucrados en el club los observen y propaguen correctamente”, se lee en el l comunicado.

No obstante, el Zulten Waregem adelantó que el ex de las Águilas del América sufrió daño en los ojos, pero no se habla de la gravedad. Del mismo modo, señaló que su acompañante y los pasajeros del auto con el que se accidentó, resultaron con heridas leves.

Omar Govea estaba por iniciar su quinta temporada en Bélgica, donde tenía las competencias europeas como meta, así como un llamado a la Selección Nacional.

TAMBIÉN TE PODRÍA INTERESAR: EUGENIO PIZZUTO: LILLE, UN 'TRAMPOLÍN' IDEAL PARA EL MEXICANO EN EUROPA