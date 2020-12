Potro Gutiérrez: Nuevo técnico del Real España de Honduras

Después de un fallido intento por dirigir en la Liga de Balompié Mexicano (LBM) con el San José FC, Raúl 'Potro' Gutiérrez encontró nuevo equipo fuera de nuestro país.

Y es que el técnico Campeón del Mundo Sub 20 con la Selección Mexicana en 2011 ahora será el timonel del Real España de Honduras.

"Les presentamos a nuestro nuevo Director Técnico Aurinegro, Raúl 'Potro' Gutiérrez", se leyó en las redes sociales del conjunto hondureño.

Después de dirigir a las selecciones Sub 17, Sub 20 y Sub 23, con la que participó en los Juegos Olímpicos de 2016, Gutiérrez probó suerte con clubes dirigiendo al Atlante en el entonces Ascenso MX y con los Potros de la UAEM.

Recientemente el Potro aceptó la propuesta de dirigir al San José FC en la LBM; sin embargo, el club fue desafiliado de la Liga por no tener el capital suficiente para mantenerse y además adeudar al cuerpo técnico encabezado por Raúl.

Les presentamos a nuestro nuevo Director Técnico Aurinegro, Raúl "Potro" Gutiérrez pic.twitter.com/9Fx3fPo3h5 — Real España Oficial (@rcdespana) December 24, 2020

