Raúl Jiménez: Nuno reveló que el mexicano significa mucho para la ciudad de Wolverhampton

Nuno Espirito Santo, entrenador del Wolverhampton Wanderers, aseguró que Raúl Jiménez, operado recientemente de una fractura de cráneo, "significa mucho para la ciudad".

El delantero mexicano se encuentra recuperándose de la operación en un hospital de Londres y si todo va según lo previsto, podría abandonarlo la semana que viene para trasladarse a su domicilio, donde continuará la rehabilitación.

El técnico portugués explicó que Jiménez está recuperándose bien y que las noticias sobre su estado son positivas, al tiempo que aseguró que no le ha pillado por sorpresa cómo todo el mundo se ha volcado con el jugador.

"No me sorprende esta reacción. Raúl significa mucho para esta ciudad. Todo lo que puedas decir sobre Raúl no es suficiente, porque es una persona increíble", dijo Nuno.

Sobre los plazos de recuperación, Espirito Santo no quiso pronunciarse y afirmó que aún es pronto para hablar de ello.

