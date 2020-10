Raúl Jiménez tras extender contrato con Wolves: 'Quiero hacer historia aquí'

Raúl Jiménez extendió este sábado su contrato con los Wolves hasta 2024 y aseguró que lo hace con toda la felicidad y deseos de hacer historia con el equipo.

“Cuando ves que el balón toca la red, es un momento muy especial. Quiero hacer historia aquí y quiero ser uno de los mejores delanteros, pero tengo que seguir y seguir trabajando duro como siempre lo estoy haciendo. Voy a tener que marcar más goles, pero para eso estoy trabajando”, declaró el mexicano en entrevista para la página del club inglés.

Asimismo, el mexicano reveló que aunque ahora le guarda mucho amor al club, antes no conocía mucho de ellos, ni ellos de él, por lo que agradece la confianza que le han dado.

“Desde el principio, hicimos esa conexión. No sabía mucho sobre los Wolves o Wolverhampton, pero no creo que ellos supieran mucho sobre mí, pero he recibido su confianza”, finalizó.

El artillero fue vinculado con diferentes equipos durante este mercado de fichajes, pero al final ha decidido firmar por un año más.

