Santi Giménez sobre ser el goleador de Europa League: 'No es cómo empieza, sino cómo acaba'

Ser el goleador de la Europa League es motivo de orgullo para Santiago Giménez, pero sabe que la temporada va comenzando y apuesta por mantener el ritmo hasta el final.

“Claro que lo he soñado, pero sinceramente no me lo imaginaba que se diera así de rápido, van seis partidos apenas, esto recién está comenzando y no es cómo comienza sino es cómo acaba, trataré de seguir por este camino, tratar de sumar cada vez más minutos, tratar de tener mi mejor versión para poder regresar.”, dijo Santiago Giménez, embajador de Liverpool.



“Hoy Santiago Giménez está muy feliz, muy contento por lo que dices de esta nueva aventura, creo que he tratado de vivir este proceso al máximo, creo que eso también refleja que estas disfrutando lo qué haces”, añadió.

Sin importar que pueda quedar fuera del Mundial, Santiago Giménez es consciente de que hacer bien las cosas en Países Bajos le asegura abriendo la puerta del Tri.



“Yo sé que se acerca mucho el mundial y todo se basa en esa lista, pero pues sigo muy enfocado en lo que tengo que hacer acá, sé que voy en buen camino, sé que todo está saliendo muy bien y trato de enfocarme acá porque al final de cuentas lo que hagas en el club es lo que te va a llevar a la Selección”, finalizó.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: CRUZ AZUL: SEBASTIÁN JURADO, EN LA ÓRBITA DE DOS EQUIPOS DE LA MLS PARA LA TEMPORADA 2023