NBA: Gerentes generales pusieron en duda la continuidad de Kyrie Irving en la liga estadounidense

Kyrie Irving se encuentra ante una de las mayores crisis en su vida, no solo profesional, sino que ha rebasado los límites del deporte para ser un problema de su día a día.

Según una encuesta realizada por The Athletic, los gerentes generales en la NBA dudan de la continuidad de Irving en la Liga. “Creo que Kyrie podría no volver a jugar en la NBA”, dijo de manera anónima uno de los directivos encuestados. “Van a ser acuerdo de un año de aquí en adelante”, añadió, haciendo referencia a que pocos se atreverán a darle un extenso contrato.

El australiano de 30 años fue suspendido por los Nets luego de compartir una cinta antisemita — llamada Hebrews to Negroes: Wake Up Black America — que le costó también el acuerdo comercial que tenía con Nike. Irving no juega desde el primer día de noviembre cuando el conjunto de Brooklyn cayó ante Chicago. Pese a la disculpa pública, no hay noticia alguna sobre el regreso a las canchas por parte del siete veces nombrado al Juego de Estrellas de la NBA.

Los Nets pusieron una lista de seis cosas que Irving debe hacer antes de siquiera pensar en volver al equipo. Además de una disculpa pública, el basquetbolista deberá donar medio millón de dólares a causas y organizaciones que trabajen en erradicar el odio. De igual forma, debe acudir a entrenamientos de sensibilidad y otro más orientado a antisemitismo y el dio, ambos impartidos por la organización neoyorquina.

Una reunión con los representantes antidifamación, así como los líderes de la comunidad judía en Brooklyn terminarían con los puntos previos al sexto y último que consiste en reunirse con Joe Tsai — dueño del equipo — así como otros funcionarios de la franquicia para corroborar que el atleta ha completado el escarmiento.

