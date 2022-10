Santiago Giménez: 'La patada más dolorosa me la dio Hugo Nervo'

Santiago Giménez, delantero del Feyenoord se llevó una gran experiencia de la Liga MX, incluyendo un título con Cruz Azul.

Pero no todo fueron buenos momentos, pues el Chaquito recordó quién le dio la patada más dolorosa durante su paso por el futbol mexicano.

"Yo creo que la patada que más me ha dolido ha sido una contra Atlas en un amistoso, que me dio (Hugo) Nervo, me abrió toda la espinilla", dijo Giménez en entrevista con GQ.

"Yo creo que esa ha sido la más dolorosa, no sé si la más grave, pero sí creso que esa ha sido la más dolorosa que me han dado", agregó.

Giménez es un personaje que está en boca de todos después de su gran arranque con el Feyenoord y al estar considerado por Gerardo Martino dentro de los 31 jugadores que podrían disputar Qatar 2022 con la Selección Mexicana.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: SANTI GIMÉNEZ SUFRIÓ POR VIVIR BAJO LA 'SOMBRA' DEL CHACO EN SU JUVENTUD