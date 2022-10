Santi Giménez reveló el 'tormento y gloria' que vivió con Paco Jémez

El atacante mexicano del Feyenoord Santiago Giménez habló para la revista 'GQ' sobre las lecciones que le han dejado los entrenadores con los que ha trabajado en su carrera como futbolista profesional.

Entre ellos destacó al español, Paco Jémez, con quien llevó una intensa y 'tormentosa' relación, pero que al final lo hizo crecer y le dio "autoconfianza".

“Por ejemplo, está Paco Jémez, el técnico que más me ha regañado en mi vida y el que me dio una autoconfianza que no sé cómo agradecerle. Me enseñó que en la vida del futbolista relajarse es perder. También está Siboldi, quien me rescató. Debo de confesar que yo veía que no tenía lugar en Cruz Azul y me iba a ir a jugar al Necaxa. Ya teníamos casi un arreglo, pero Siboldi me dijo: ‘Quédate, el tren no pasa dos veces’ y ahí en verdad empecé mi carrera profesional.

"Luego, el profesor Reynoso, quien me enseñó a tener paciencia y ser parte de la historia, y a lo último, pero uno de los más valiosos, Pedro Caixinha, quien me mostró que lo podía lograr y los valores básicos en el futbol, como la lealtad”.

Actualmente, el 'Bebote' la está rompiendo en Países Bajos luego de que se pusiera en duda si estaba en su mejor momento para emigrar al Viejo Continente a sus 23 años, oportunidad que no dejó pasar y está cumpliendo un sueño.

Giménez lleva cinco partidos de la Europa League con 5 dianas y once juegos en la Eredivisie con dos goles y dos asistencias.

