Quique Setién tras su paso por el Barcelona: 'Aún me deben dinero'

Quique Setién, actual entrenador del Villarreal, habló sobre su fugaz y turbulento paso por el Barcelona, equipo al que dirigió en el 2020.

Etapa en la que el técnico español no pudo corregir el mal momento del conjunto culé, además de recibir uno goleada histórica en la Champions ante el Bayern Múnich 8-2.

Setién aseguró que, tras su salida, el Barcelona no le pagó lo que su finiquito, quedándole a deber una cantidad que el estratega no reveló. “El Barça aún me debe dinero”.

Además, Quique reveló que dirigir a los blaugranas había sido su sueño, sin embargo, terminó decepcionado una vez que formó parte del club.

"El Barça era el equipo que siempre soñé entrenar, y estando ahí pensé: 'Tenía que haber hecho lo que hizo Camacho e irme'. Si hay cosas que no te cuadran, no debes ser un hipócrita y marcharte", agregó para El Larguero

El ahora técnico del Submarino Amarillo, dirigió 25 partidos como culé, promediando dos puntos por partido, sin embargo, aquella goleada ante los bávaros, lo condenó.

