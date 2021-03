Tecatito Corona: Agustín Marchesín colocó al mexicano en la élite mundial

La temporada de Jesús Manuel 'Tecatito' Corona ha sido destacada con el Porto a tal grado de que se habla que un equipo como el Chelsea estaría interesado en sus servicios.

Algo que no le extraña a su compañero, el portero argentino Agustín Marchesín, quien considera que Tecatito tiene la calidad para jugar en cualquier club del mundo.

"Por las cualidades que tiene, es un jugador ganador, con mucho desequilibrio. En el mundo hay muchos, pero Tecatito tiene una calidad impresionante y puede estar a la altura de cualquier equipo que se le presente porque tiene unas condiciones tremendas", aseguró Marchesín en entrevista con TUDN.

Además, el exportero del América elogió las cualidades de Corona en el terreno de juego

"Es que no sabes con qué te va a sorprender, cuando parece que está encerrado y no va a poder salir, logra salir no sé cómo. Uno ve los videos y es admirable el potencial que tiene, es admirable la forma de encarar el partido, la forma en que siempre quiere ganar, más allá de las condiciones y cualidades; hay jugadores que se conforman con las cualidades y él se conforma con la cualidad y ganar, eso es muy lindo.

"He conocido a jugadores con muchísimo talento, pero hacen lo suyo y ya, él quiere ayudar al equipo a ganar, es importantísimo más allá de las condiciones naturales y trabajadas que tiene, debe crecer y mejorar cada día. Tiene ese plus que es un jugador ganador, así que estoy muy contento de tenerlo como compañero y disfrutarlo, porque es difícil encontrar jugadores así en la carrera de uno", sentenció Marche.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: CHELSEA RETOMÓ INFORMACIÓN DE MEDIOS SOBRE UN POSIBLE INTERÉS EN EL MEXICANO