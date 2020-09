Tecatito Corona: Galardonado con el Dragón de Oro como Jugador del Año del Porto

En el aniversario 127 del Porto, Jesús Corona fue galardonado con el Dragón de Oro como Jugador del Año del Porto después de una temporada espectacular en la que el equipo blanquiazul logró salir campeón de Liga.

El reconocimiento fue entregado por el mismo presidente del club después del Tecatito ser nombrado jugador de la temporada por la Liga NOS; actualmente el mexicano es el jugador en la plantilla con más juegos jugador para el equipo de Oporto.

Tecatito Corona: "É um orgulho muito grande ser valorizado desta forma. Este prémio só me dá mais força para continuar"#FCPorto #DragõesdeOuro pic.twitter.com/SifPMU8Jcv — FC Porto (@FCPorto) September 28, 2020

“Orgulloso de recibir este premio, de ser valorado de esta manera. Me siento muy feliz y este premio me da más fuerza para continuar”, señaló en entrevista el Tecatito. “Primero a mi familia, mis hijos, y a toda la gente que está en esto, agradecerles porque ellos fueron los que me ayudaron a conquistar este premio, a mis colegas de equipo, al técnico”.

Tecatito, ya fuera como volante o lateral por la derecha, cerró una temporada de en sueño después de registrar cuatro goles y 21 asistencias en 51 partidos de cinco competiciones.

