Tecatito Corona: Porto, a regresar a la senda de la victoria ante Gil Vicente

Después de haber comenzado la temporada con buen paso, el Porto no ha visto victoria en tres partidos oficiales, panorama que el mexicano Jesús Corona y compañía buscarán enmendar lo más pronto posible.

Una derrota en Champions League y dos juegos sin ver el triunfo en la Primeira Liga han dejado sensaciones ásperas para el conjunto del técnico Sérgio Conceição, quien aseguró que no siempre contarán con todas las condiciones a su favor; sin embargo, intentarán revertir los resultados irregulares que han registrado.

“No podemos trabajar más o menos ni estar más o menos motivados en función de determinados resultados. No todo será siempre un lecho de rosas, pasarán situaciones menos agradables y nos toca a nosotros tener confianza en el trabajo e ir a la pelea. Este es el primer paso para dar la vuelta a un momento menos bueno”, declaró en conferencia de prensa.

En su próximo partido, los 'Dragones Azules' enfrentarán al Gil Vicente, equipo que si bien no ha probado derrota, tampoco ha conseguido mostrar demasiada contundencia con dos empates, una victoria y apenas dos goles a su favor, condiciones que Conceição aprovechará para dominar el duelo.

“Es un equipo que aún no ha perdido. Gil Vicente aún no ha perdido y, salvo error, solo encajó un gol en tres partidos. Es un equipo bien organizado, tiene una dinámica muy interesante. No sé cómo será el mañana. El equipo y las personas de Gil Vicente están identificados, nos toca a nosotros dirigir el juego hacia donde queramos”, apuntó.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: CARLOS VELA PODRÍA TENER MINUTOS ANTE LA GALAXY, ASEGURÓ BOB BRADLEY