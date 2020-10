Andrés Guardado se perderá el duelo contra el Atlético de Héctor Herrera

Manuel Pellegrini confirmó la lesión de Andrés Guardado, quien ya no estuvo en el último partido de Liga contra la Real Sociedad. El mexicano se perderá el encuentro de este sñabado contra el Atlético de Madrid ya que continúa con molestias musculares después de su regreso al conjunto verdiblanco tras el parón por fecha FIFA.

“Lamentablemente, cuando volvió de la Selección Mexicana, Andrés se entrenó con nosotros de forma normal pero el último día antes del partido ante la Real tuvo una contractura muscular que no le permitió estar en la lista de citados”, explicó Pellegrini.

El capitán de la Selección tuvo minutos en los encuentros contra Holanda y Argelia. Pellegrini fue cuestionado acerca del hecho de poner a disposición de las selecciones a sus jugadores, a lo que respondió: "Las Federaciones de futbol citan a sus jugadores para sus selecciones y los clubes están obligados a prestarlos. No puedes decir cuándo se presta o cuándo no. Se manda un informe médico, cuando no están aptos para jugar, pero sigue dependiendo de la Federación la capacidad de llamarlos”.

Por su parte, ‘El Ingeniero’ afirmó que Diego Lainez no presenta ningún problema físico y que está disponible para el entrenamiento contra el club rojiblanco. "Antes de ir a su Selección, Diego estuvo prácticamente un mes sin trabajar con nosotros pero volvió recuperado. Ya tuvo unos minutos el otro día y esta semana entrenó con total normalidad”, concluyó el técnico del club bético.

La convocatoria completa es la siguiente: Joel Robles, Claudio Bravo, Dani Rebollo, Montoya, Fran Delgado, Mandi, Bartra, Víctor Ruiz, Álex Moreno, Miranda, Paul Akouokou, Guido Rodríguez, William Carvalho, Canales, Fekir, Rodri, Joaquín, Tello, Lainez, Borja Iglesias, Loren y TOnni Sanabria.

