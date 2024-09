Aficionados golpean a DT y jugadores del Partizan tras perder el clásico vs Estrella Roja

Una vez más el futbol se vio manchado de violencia y en esta ocasión fue en el balompié de Serbia, esto a consecuencia del resultado del clásico de dicho país el cual ganó el Estrella Roja de Belgrado por 4-0 sobre el Partizan, lo que ocasionó la furia de cierto sector de los aficionados y terminaron agrediendo a jugadores y el entrenador.

Partizan, club que fungía como local para este partido, terminó siendo goleado por el acérrimo rival y al finalizar el encuentro el DT del club, Aleksandar Stanojevic, relató todo lo que vivió en el vestidor.

"Los aficionados descontentos rompieron el cristal del vestuario. El cristal me golpeó y me cortó. No pasó nada más. Si hubiera sido 0-0 no hubiera venido, pero tenía que mostrar respeto. La afición rompió el cristal, me destrozó. Teníamos sangre.

Visiblemente molesto y con una herida en la frente, el entrenador de origen serbio mandó un mensaje a los aficionados del futbol en todo el mundo, pero en especial a los de Serbia, a lo que les recordó que solo se trata de un partido de futbol y nada más.

“Estas no son buenas noticias para el futbol. No damos una buena imagen. No se debe elevar al nivel de violencia, esto es simplemente futbol. Así pasó, ganamos. Es deportividad que les felicitemos y ellos a nosotros”, declaró.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: UEFA ADMITE AYUDA ARBITRAL A ESPAÑA EN LA PASADA EUROCOPA; SÍ ERA MANO DE CUCURELLA