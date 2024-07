Luego de uno de los juegos más complicados en la carrera de Cristiano Ronaldo en donde el ‘7’ de Portugal falló un penal y puso al bordee de la eliminación a su selección, ‘CR7’ anuncia que será su adiós de la Eurocopa.

Cristiano habló ante los medios de comunicación al terminar el duelo vs Eslovenia y confirmó lo que era ya prácticamente un hecho, pues esta será su última Eurocopa.

“Esta será mi última Eurocopa, por supuesto… Pero a mí no me mueve esto, me mueve el entusiasmo”, señaló Cristiano Ronaldo

Al confirmar que será su última Euro, se entiende porqué Cristiano Ronaldo estuvo tan sentimental durante el partido vs Eslovenia, pues al fallar el penal parecía que diría adiós para siempre a la competición por una falla suya.

Al finalizar los tiempos extras y ya en la tanda de penales, Cristiano Ronaldo dejó a un lado la costumbre de cobrar el quinto penal y tomó la responsabilidad de meter el primer gol para su selección y de esta manera ‘lavo’ su error.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ¡ROMPE EN LLANTO! MAMÁ DE CRISTIANO RONALDO SE CONMUEVE AL VER A SU HIJO LLORAR