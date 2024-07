¡Rompe en llanto! Mamá de Cristiano Ronaldo se conmueve al ver a su hijo llorar

Cristiano Ronaldo inesperadamente falló un penal en los Octavos de Final ante Eslovenia, mismo que no pudo creer lo sucedido, tanto que la frustración lo llevó a romper en llanto ante Eslovenia.

El ‘Bicho’ tuvo la oportunidad de evitar la agonía del Portugal vs Eslovenia en un juego que terminó por recurrir a los penales para poder conocer al invitado a los Cuartos de Final en Alemania.

Considerado uno de los mejores jugadores de la historia del futbol, no resistió el momento negativo, por lo que terminó por dejar lágrimas en la cancha del Deutsche Bank Park.

El momento del ‘Comandante’ llegó hasta los sentimientos de su mamá, Dolores Aveiro, quien no resistió ver a su hijo en la situación en que se encontraba en uno de los palcos del inmueble, donde se veía desconsolada.

La progenitora del portugués duró varios segundos con la tristeza y el llanto a lo lejos de las acciones; sin embargo, llegaría la alegría en la tanda penales.

Cristiano Ronaldo se reivindicaría tras la penosa falla en la última instancia del encuentro, el ‘7’ tomó el balón desde los once pasos para no fallar y así devolverle la esperanza y la alegría no solo a su mamá sino a toda la afición portuguesa.

