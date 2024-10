Exfutbolista demanda a la FA por padecer CTE: “Me quedan entre dos y seis años de vida”

La FA (Asociación Inglesa de Futbol) se encuentra viviendo un problema legal que podría ir empeorado con el paso del tiempo si es que se suman más exfutbolistas como Ian Alexander, quien ha demandado al máximo organismo del futbol en Inglaterra debido a padecer CTE (Encefalopatía traumática crónica).

De acuerdo a una entrevista que el exfutbolistasescoces Ian Alexander concedió a ‘The Guardian’, los choques de cabeza que sufrió durante su paso por el futbol inglés le han traído múltiples complicaciones en su salud, tanto así que los doctores le han pronosticado una expectativa de vida de dos a seis años.

"Los médicos me dieron de dos a seis años, pero dicen que estoy bastante en forma. No voy a rendirme. Voy a luchar hasta el final"

Alexander señala que el suceso que cambio su carrera y posteriormente su vida, fue un choque de cabezas en la disputa de un balón que lo dejó inconsciente y al borde de la muerte, pero a menos de una semana del incidente ya estaba entrenando de nuevo, algo que le causó secuelas y que a la postre detonó el CTE en él.

“Una vez casi me muero en el campo. Desde el saque inicial me jugaron el balón y un central salió de la nada y me golpeó. Hubo un choque de cabezas y lo siguiente que recuerdo es que estaba en el hospital. Me tragué la lengua y la mitad de la placa de mi dentadura postiza. Me dijeron que estuve a unos 20 o 30 segundos de la muerte. Eso pasó un sábado y el miércoles ya estaba entrenando de nuevo".

Ian Alexander es uno de alrededor de 20 exfutbolistas que tienen disputa legal con la FA por exactamente la misma razón, alegando que la Federación actuó con negligencia en las lesiones en la cabeza que terminaron por producir un trastorno cerebral.

¿Qué es el CTE?

La encefalopatía traumática crónica (CTE) es una enfermedad neurodegenerativa causada por golpes repetidos en la cabeza, común en deportes de contacto. Se caracteriza por la acumulación de proteína tau en el cerebro, provocando síntomas como problemas de memoria, cambios de humor y, en casos graves, demencia. Solo puede confirmarse tras la muerte.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: OFICIAL: FERNANDO GAGO ES PRESENTADO COMO NUEVO DT DE BOCA JUNIORS