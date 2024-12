Exportero de Botafogo, incrédulo tras la goleada de Pachuca: “Estoy en shock”

Eco de la goleada. Los Tuzos dieron la primera gran sorpresa de la Copa Intercontinental al vencer y eliminar al vigente campeón de la Libertadores, es por eso que míticos jugadores del conjunto brasileño siguen incrédulos ante la goleada de Pachuca a Botafogo.

Jefferson de Oliveira Galvão, exportar de Botafogo y quien estuvo presente en Doha para presenciar la victoria de los Tuzos, confirmó para medios brasileño que se encuentra en shock ante la eliminación.

“Estoy en shock, sin lugar a dudas. Todavía no lo puedo creer por la forma en que perdió Botafogo. Pero reafirmo lo que dije al inicio del partido. El problema del Botafogo hoy fue el cansancio, eso se vio claramente durante el partido. Botafogo no logró imponer el ritmo del juego, ni siquiera con los cambios del primer tiempo. Era un guerrero, sí, pero lamentablemente con toda esta logística, cansancio y desfase de horario, el equipo no pudo mantener el ritmo del año”, declaró para Cazé TV.

Aunado a esto el exportero del Botafogo dio su punto de vista respecto a las rotaciones que presentó Artur Jorge en el XI inicial ante los Tuzos, mismas que a la postre le terminaría costado la eliminación de este torneo internacional.

"El Botafogo, hoy en día, tiene una estructura de exámenes muy grande, con grandes profesionales. Creo que tuvieron que tomar esta decisión incluso para proteger a los jugadores de posibles lesiones en medio de un calendario loco. Fue una apuesta del entrenador, con un riesgo calculado, pero lamentablemente no conseguimos la victoria”, sentenció.

