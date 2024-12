¡Histórico! Santiago Giménez cumple 100 partidos con Feyenoord

Santiago Giménez continúa consolidando su carrera en Europa y el delantero de la Selección Mexicana ha alcanzado el pasado fin de semana la marca de 100 partidos disputados con la camiseta del Feyenoord, siendo sin lugar a dudas uno de los más grandes referentes de la institución en la actualidad.

Giménez llega a 100 juegos con Feyenoord | X: @Feyenoord



A través de sus redes sociales oficiales, Feyenoord presumió el centenar de partidos con el gigante de Róterdam, presumiendo los números del mexicano en este largo viaje que ha recorrido durante dos temporadas y media.



Santiago Giménez ha marcado 59 goles y aportado con 14 asistencias en 6 mil 675 minutos jugados con Feyenoord, lo que significa que el 'Bebote' tiene una participación de gol con el club cada 91, prácticamente una colaboración cada partido.

Completed: 𝐚 𝐡𝐮𝐧𝐝𝐫𝐞𝐝 𝐠𝐚𝐦𝐞𝐬 for the club



⚽ 59 goals

🅰️ 14 assists

⏱ 6.675 minutes



What a journey so far, Santi! ❤ pic.twitter.com/trFLpVsxhY

— Feyenoord Rotterdam (@Feyenoord) December 23, 2024