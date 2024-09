Julián Araujo sobre Edson Álvarez: 'Si me siento solo, él me abre su casa'

Julián Araujo llegó al Bournemouth, equipo inglés que compite en la Premier League. El lateral mexicano mantiene una buena relación con su compatriota Edson Álvarez, quien milita en el West Ham, conjunto de Londres.

Araujo reveló que ante la soledad, Álvarez le ha extendido la mano junto con su familia. “Si me siento solo, él me abre su casa. Vamos a cenar, es alguien que me ha ayudado mucho a adaptarme a esta liga, además de que es una cultura muy diferente y Edson lo sabe.

Él se fue a Ámsterdam y ha vivido solo durante mucho tiempo, lleva casi cinco o seis años acá y sabe lo que uno siente cuando estás solo y vives solo. Él tiene a su familia y me hace sentir como parte de su familia, me invita a cenar, a su casa. Es alguien a quien respeto mucho, es mi hermano”, declaró Araujo en entrevista para FOX Sports.

Edson Álvarez fue importante para que Araujo tomara la decisión de moverse al Bournemouth. “He hablado con Edson, antes de que se cerrara mi fichaje. Hablé con él para preguntarle qué pensaba, qué me recomendaba”, contó el lateral mexicano.

“Me llevo muy bien con la gente que habla español, con Luis (Siniestra), con Evan, con Marcos (Senesi), con Kepa, con Dean, pero me llevo bien con todos, pero el grupito es nosotros y la verdad que muy buena gente todos, es un vestuario muy top”, agregó.

