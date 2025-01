Lesión de Santiago Giménez es un tema menor, reportan en Países Bajos

Volverá pronto. El ‘Bebote’ tuvo un miércoles agridulce con el Feyenoord, pues a pesar de marcar su séptimo gol en Champions League el conjunto de Róterdam fue goleado y por si fuera poco el delantero mexicano salió del campo por lesión, pero reportes en Países Bajos señalan que la lesión de Santiago Giménez no es de consideración.

Gol de Giménez en Champions League | X: @Feyenoord

Hasta el momento el club no ha dado un reporte médico sobre el mexicano, pero un informe del periodista Mikos Gouka de Países Bajos señala que la lesión es un tema menor e inclusive deja la posibilidad de poder ver a Santiago Giménez jugando este mismo fin de semana.

“La lesión de Giménez parece ser menor, hay esperanzas de que esté disponible el domingo”, reportan en Róterdam.

De blessure van Gimenez lijkt mee te vallen, er is hoop dat hij zondag inzetbaar is. Justin Bijlow verliet op krukken het stadion van Lille. Hwang is in orde, had nog wat langer kunnen spelen maar er was al tweemaal gewisseld. En Priske neemt Hartman mee naar Arena. #Feyenoord

— Mikos Gouka (@MikosGouka) January 30, 2025