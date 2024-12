Old Trafford, casa del Manchester United, sufre plaga de ratas

Manchester United vive una de las peores crisis en la historia de la institución y esto inclusive ya has traspasado el tema deportivo, pues reportes en Inglaterra señalan que Old Trafford sufre una severa plaga de ratas, las cuales han invadido el inmueble desde hace meses y la institución no ha logrado controlar.

Old Trafford sufre plaga de ratas

Una visita del servicio de sanidad de la ciudad de Manchester realizó una inspección rutinatia en el inmueble y fue quien detecto la presencia de los roedores en varias zonas del estadio.

Los reportes indican que excremento de estos roedores fue encontrado en áreas comunes del estadio, también en algunos palcos de los dirigentes del club y por si fuera poco, en áreas de venta de comida.

Old Trafford, casa del Manchester United

La alta presencia de roedores estaría relacionada a la ubicación del emblemático estadio, el cual se encuntra entre varias zonas ferroviarias y un canal, lo que facilita el hábitat de estos animales.

Se desconce si la entidad de sanidad publica que realizó esta inspección haya puesto algún tipo de sanción al inmueble, pero el club ya trabaja para erradicar lo antes posible este serio problema de plaga.

La ubicación del estadio es un serio problema

