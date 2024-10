Rafa Márquez sobre halagos de Marc Casadó: “Es un ejemplo de un profesional de pies a cabeza”

Rafael Márquez, actual auxiliar técnico de la Selección Mexicana y exentrenador del Barça Athletic, comentó en redes sociales los elogios recibidos por Marc Casadó. El jugador surgido en ‘La Masía’ tuvo un partido destacado el pasado miércoles en la UEFA Champions League.

Casadó, mediocampista español de 21 años, es una de las grandes joyas del conjunto blaugrana. En el último partido de los culés, en la Liga de Campeones, el nacido en Sant Pere de Vilamajor, jugó los 90 minutos; tuvo una gran actuación y contuvo el ataque del gigante de Baviera.

Con el juego finalizado, los elogios no se hicieron esperar para el mediocampista. Aunque Marc, sólo tenía palabras de agradecimiento para el ‘Káiser’ mexicano. “Si estoy donde estoy es en buena parte gracias a Rafa Márquez. Me transmitió confianza en todo momento y me hizo mejor persona y mejor jugador, sobre todo haciéndome ver la importancia de trabajar fuera del campo. Le estaré eternamente agradecido”, comentó Casadó.

A través de sus redes sociales, Rafa respondió con elegancia. "Ahora como entrenador, de las cosas que valoras más es el agradecimiento y la ayuda a evolucionar al jugador, Casado es un claro ejemplo de un jugador profesional de los pies a la cabeza ¡Bravo! Feliz por su rendimiento”, sentenció Márquez.

