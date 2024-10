Policía detiene a cuatro aficionados en Madrid por campaña de odio en contra de Vinicius Jr

La mañana de este martes 24 de octubre la Jefatura Superior de Policía de Madrid ha anunciado la detención de cuatro personas en la capital de España, esto debido a encontrarlas responsables por orquestar una campaña de odio en contra del futbolista brasileño del Real Madrid, Vinicius Jr.

La investigación comenzó desde el 1 del presente mes, dos días después de Derbi vs Atlético de Madrid, esto gracias a denuncias de LaLiga con las autoridades correspondientes, ya que en redes sociales se generó una campaña para arremeter en contra de Vinicius Jr en el Estadio Metropolitano por medio de insultos racistas.

Las cuatro personas detenidas incitaron a los aficionados del Atlético de Madrid a ir con mascarilla (cubrebocas) al Estadio Metropolitano, esto con la intención de atacar con insultos racistas a ‘Vini’ y que al tener tapada gran parte del rostro, no pudieran ser captados por las cámaras de televisión ni ningún tipo de seguridad del inmueble.

La detención de estos cuatro individuos que rondan entre los 24 y 26 años de edad, se realizó el pasado 15 de octubre, pero las autoridades aún no habían hecho publica su detención ya que las investigaciones continúan en marcha y no descartan la detención de más involucrados en el caso.

La condena a pagar de estos cuatro detenidos es desconocida, pero se podría sumar a los cuatro pseudo aficionados que anteriormente ya fueron sentenciados con por lo menos ochos meses de prisión por insultos racistas en contra de Vinicius Jr., aunque al momento ninguno ha pisado prisión pues les fue permitido pagar una fianza y obligados a participar en un programa de igualdad de trato y no discriminación.

