'Hobbit' Bermúdez asegura que gracias a las 'energías' se recuperará más rápido

Christian ‘Hobbit’ Bermúdez habló tras haber sufrido una fractura en la pierna derecha. El futbolista azulgrana será operado tras haber sufrido una fractura de tibia y peroné tras una fuerte entrada de Luis Ruiz Bustillos, en el duelo ante Dorados.

A pesar de ciertas especulaciones sobre su futuro, el futbolista dejó claro que de momento no piensa en su retiro y que incluso, aunque esta lesion suele tener un tiempo de recuperación de seis meses, él está seguro de que volverá antes de lo esperado gracias a su trabajo con su propia energía.

En entrevista para RÉCORD +, el futbolista habló sobre cómo las energías le han ayudado en los últimos tres o cuatro años. De acuerdo con el futbolista, no sólo le ha ayudado en su carrera futbolística, sino que quiere poder enseñar sobre esto al dejar el futbol.

“Aprendí que todos somos energía, aprendí como puedo llevar esas frecuencias a esa sanación, recuperación de tejidos más rápido. Al final te deja una estabilidad emocional, ves la vida de diferente forma”, expresó el futbolista.

Asimismo, el ‘Hobbit’ decidió explicar la historia que se volvió viral al haber revelado que él ‘murió en la Atlántida’.

“Yo creo en las encarnaciones, vivimos vida tras vida desarrollando experiencias como seres humanos, en diferentes cuerpos físicos, claro, pero siempre es la misma alma. En las bibliotecas del alma, tenemos esa información. Entras a una meditación profunda y ahí están todas las imágenes.

“Yo cuando entro en esas meditaciones, no sólo he visto de la Atlántida, he visto de otros lugares donde he estado, pero tengo más piezas de la Atlántida. Me he visto en Italia también” reveló el futbolista.

