Liga MX: Emilio Escalante, dueño del Atlante, pide que vuelva el ascenso

Atlante reina en la Liga de Expansión al ser el campeón vigente tras vencer al Celaya en la última final en noviembre pasado y, aunque el dueño y presidente Emilio Escalante se siente halagado por sumar ya dos títulos desde que se 'instauró’ este torneo en 2020, reconoce que no poder llegar a Primera División siempre genera una frustración y espera que la Liga MX el próximo año finalmente dé el aval para que el ascenso vuelva a ser una realidad.

“Hoy sí lo vemos con desilusión en el sentido de que ya deportivamente hemos hecho los méritos para volver a Primera; el club en general se encuentra bien en finanzas y desde que se inició este proyecto de expansión tratamos de hacer las cosas lo mejor posible.

"Ya es hora de sensibilizar. En estos meses podemos tratar de hacerlo y de que hoy el futbol debe tener esa oportunidad. Regresar a la historia de casi toda nuestra Liga de que había ascenso y descenso. Si se hizo una pausa por alguna cuestión, ya es momento de empezar a abrir las puertas de los que podamos ascender y lo más importante es que lo vamos a hacer deportivamente”, indicó a RÉCORD el mandamás azulgrana.

El proceso de certificación sigue siendo estricto y contempla una buena estructura, aforo mínimo y luces adecuadas en los estadios, además de finanzas sanas en las instituciones, entre otras cosas. A pesar de que UdeG lo cumplió el año pasado, no hubo cambio en el reglamento para el regreso del ascenso y se solicitó que mínimo lo hicieran cuatro clubes.

“Nos quedamos cerquita el año pasado, lo que no nos lo permitió fue la intensidad de las luces del estadio. Pero ya estamos trabajando en eso para que ahora que comience la certificación a partir de enero nos puedan tomar en cuenta como debe de ser y hoy estamos levantando muy fuerte la mano para que vean que sí podemos ser un club de Primera División.

"No hay que poner esa condicionante que no entiendo de que sean cuatro. Hoy los directivos que conformamos la Liga debemos de hacer un análisis a fondo de que no podemos depender de otros equipos porque sí hacemos nuestra chamba no vamos a esperar que el de al lado la haga para crecer. A lo mejor eso fue en un principio, pero ya deben de analizarlo y por el bien del futbol y de los que merecen deportivamente ascender, que así suceda cumpliendo también con la estructura”, sostuvo Escalante.

