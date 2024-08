Mario García molesto con los abucheos recibidos al enfrentar a Atlante: '¿Ahora yo soy el malo?'

Mario García regresó al estadio Ciudad de los Deportes, sin embargo, esta vez lo hizo como rival de Atlante. El estratega se enfrentó a los Portos de Hierro en el partido de Jornada 3 de la Liga de Expansión.

El entrenador mexicano dejó a los Potros de Hierro en diciembre del 2023 tras tres años con el equipo. Durante este tiempo dirigió 153 encuentros llevando al Atlante a ganar tres títulos de la segunda división mexicana.

Ahora como estratega de Atlético de Morelia, García regresó a la casa azulgrana donde tuvo un recibimiento un tanto hostil. Al termino del partido, el entrenador habló sobre la afición rival, donde mostró su descontento por la situación.

“Me da tristeza que se les olive el trabajo que se realizó. Ahora yo soy el malo, a mi dijeron ‘gracias ya no contamos contigo', ¿me quedo sin trabajar o que hago?”, expresó en la conferencia de prensa.

El entrenador sumó ya su tercer partido al mando del equipo y hasta ahora no sabe lo que es la victoria. Atlético de Morelia suma dos derrotas y un empate, por lo que ahora buscarán romper la mala racha ante Tepatitlán de Morelos el sábado 17.

