Ramiro Árciga, el baluarte que tiene a Mazatlán peleando la Leagues Cup

Oriundo de La Piedad, Michoacán tuvo la valentía de emigrar a Mazatlán cuando tenía apenas 14 años. Ramiro Árciga vivió la mudanza y metamorfosis de Monarcas a Cañoneros, equipo donde realizó las categorías Sub 15, Sub 17 y Sub 20.

Con esfuerzo y sacrificio actualmente el atacante de Mazatlán es de la confianza de Víctor Manuel Vucetich, quien lo ha puesto a jugar los 7 partidos oficiales que lleva en el banquillo respondiendo con el doblete que les dio la victoria ante Nashville.

Fue de la mano de Ismael Rescalvo que el jugador pudo cristalizar su sueño de debutar en Primera División en el torneo Apertura 2023 en la derrota ante León en la casa de los Esmeraldas; posteriormente se convirtió en un elemento con poca actividad.

Sin embargo, con la llegada de Vuce, el delantero mazatleco comenzó tomar mayor valor en la plantilla lo que lo llevó también a jugar con selecciones nacionales juveniles y su sorpresivo debut ya con el Tri mayor de Jaime Lozano en la victoria ante Bolivia en el amistoso previo a Copa América.

Su accionar ha sido esencial en el funcionamiento de Los Cañoneros en la Leagues Cup que sorprendieron logrando clasificar a la siguiente ronda siendo uno de los 6 equipos de la Liga MX que se mantiene vivo en el torneo.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: LAS CINCO GOLEADAS HISTÓRICAS DE LA LEAGUES CUP