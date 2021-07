Charlyn Corral: 'Estoy impresionada con lo que vive una jugadora profesional en México'

Charlyn Corral entró al minuto 74 del juego entre Pachuca y Tijuana en al Jornada 1 de la Liga MX Femenil, de esa forma, la delantera pisó por primera ocasión una cancha mexicana como parte de un club profesional, después de una carrera exitosa en el extranjero.

"Estoy impresionada de todo lo que hay, lo que vive una jugadora profesional en México. Cuando me fui no había todo esto, no había liga. Ahora estoy en una Liga donde están las mejores, eso es un orgullo, hace algunos años no pensaba que esto pudiera pasar", reveló Corral sobre su impresión de la Liga MX Femenil en entrevista para Marca Claro.

"El hecho de venir siempre lo tomé como un reto a pesar de que es mi país; llevo muchos años fuera y todo es nuevo, siempre soñé con regresar y jugar con mi gente, en donde fuera, sonreír dentro del campo y que mejor hacerlo aquí con mis compañeras", añadió.

En Pachuca, Charlyn se reencontró con Mónica Ocampo, con quien tuvo días de gloria en la Selección Mexicana y reveló que fue lo primero que se dijeron al reunirse.

"Lo primero fue decirnos que tenemos que recordar viejos tiempos de cuando nos decían 'Lilo y Stich' yo era Lilo y ella Stich. Tener a Mónica como compañera es algo que me halaga es una referente del futbol mexicano y ojalá podamos darle muchas alegrías a la afición, como aquella dupla en la delantera que éramos", aseguró la atacante nacional.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: LIGA MX FEMENIL: CHARLYN CORRAL DEBUTÓ EN EL EMPATE DE LAS TUZAS FRENTE A XOLOS