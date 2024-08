Desirée Monsiváis adelanta el destino de su carrera: "Estoy disfrutando mi última etapa"

Tras un año en Pumas Femenil, Desirée Monsiváis llegó a Juárez para este Apertura 2024. Y es que tras no tener los minutos esperados con el cuadro dirigido por Marcelo Frigerio, la artillera buscó nuevos retos con el equipo fronterizo y admitió que no vivió sus mejores momentos con el equipo universitario.

En una entrevista para RÉCORD, la goleadora histórica señaló que ya está en sus últimos momentos como futbolista profesional, por lo que su salida en Pumas se debió a que quiere aportar más. De igual forma, fue contundente al decir que las ideas de Marcelo Frigeiro terminaron por relegarla del equipo y no tener el final que ella hubiera esperado.

“Yo ya estoy disfrutando mi última etapa. Yo decía que en Pumas me quería retirar, tenía un contrato de tantos años, pero jamás imaginé que iba a cambiar el tema del entrenador, otras visiones en las cuales eso queda a un lado y una tiene que tomar decisiones. Yo quiero seguir jugando, no quiero estar sin ser contada, sin ser relevante, porque así es mi personalidad. Al final, tienes que hacer un análisis y aquí en Juárez encajaba bien”, expresó la delantera.

Asimismo, agradeció a Pumas por lo vivido durante un año y aseguró que aprendió para bien de figuras como Miguel Mejía Barón y Leonardo Cuéllar.





“La salida en Pumas se dio por un acuerdo. Estoy muy agradecida con Miguel Mejía Barón y Leonardo Cuéllar. Cuando no puedes colaborar, es momento de moverte, agradecer, decir ‘este no es mi momento’, tal vez no estoy funcionando para ustedes, no es justo para ustedes ni para mí. Yo estoy muy agradecida con Pumas, es una institución que no voy a olvidar, es parte de mi carrera”, sentenció.

Desireé fue la primera futbolista en la historia de la Liga MX Femenil en llegar a 100 dianas y alcanzó las 122 anotaciones con Rayadas, lo que la convierte en la máxima goleadora del club. Asimismo, la artillera suma tres títulos de goleo durante su carrera.

