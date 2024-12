Estadio Universitario será sede del Final Four de la Concacaf W Champions Cup

Tal y como RÉCORD lo adelantó, el Final Four de la Concacaf W Champions Cup ya tiene sede definida y se llevará a cabo en el Estadio Universitario. Este evento histórico se disputará del 21 al 24 de mayo del 2025, reuniendo a cuatro equipos de primer nivel que lucharán por la gloria de la confederación.

Concacaf W Champions Cup, nuevo torneo femenil | IMAGO7

Las semifinales, que se celebrarán el 21 de mayo, enfrentarán a Tigres contra Portland Thorns y al América ante Gotham FC. Estos emocionantes partidos prometen brindar un espectáculo deportivo de alta calidad para el público regiomontano, donde los clubes lucharán por un lugar en la gran final y la oportunidad de clasificar al Mundial de Clubes Femenil del 2026.

La gran final se jugará el 24 de mayo, donde los dos equipos finalistas no solo se disputarán el título de campeonas de la Concacaf W Champions Cup, sino también su pase directo al Mundial de Clubes Femenil.

Four clubs. The first ever W Champions Cup Finals 💫🏆



🗓️ May 21-24, 2025

🏟️ Estadio Universitario, Nuevo León, Mexico pic.twitter.com/g1gO1Oyxgx

