Nailea Vidrio denuncia malos tratos en aeropuerto al intentar viajar con su perro

Nailea Vidrio, jugadora del Pachuca Femenil, denunció haber sido víctimas de malos tratos al intentar viajar con su perro justo antes de las fiestas navideñas.

La futbolista compartió los detalles del incidente a través de su perfil de Instagram, donde expuso públicamente el trato recibido por parte de la aerolínea VivaAerobus, que le impidió abordar su vuelo junto a su mascota.

Nailea Vidrio en un partido de Pachuca | IMAGO7

"Es increíble que VivaAerobus no me dejara viajar con mi perro y todavía me quieran sacar del aeropuerto por mi perro. Es increíble, no vuelvo a viajar con Aerobús nunca", expresó visiblemente molesta.

Vidrio acusó a una trabajadora de la aerolínea de haberla denunciado injustamente, provocando que la Guardia Nacional interviniera en el incidente. Además, grabó y señaló a la empleada como responsable de la situación.

En su defensa, Nailea explicó que su perro contaba con toda la documentación requerida para viajar.

"La gente de VivaAerobus le dijo a la Guardia Nacional que me sacaran del aeropuerto", añadió.

