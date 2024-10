Guillermo Cosío habla sobre el caso de Lucía Yáñez: "Me preocupa la desinformación"

Este lunes, una vez que volvió a detonar el caso de acoso que sufrió la exjugadora de Puebla Femenil, Lucía Yáñez, el ahora exdirector técnico del conjunto poblano lanzó un comunicado dando a conocer su postura respecto al caso de la futbolista originaria de Los Ángeles, California.

Guillermo Cosío Almazán publicó un comunicado de prensa en donde cuenta su versión de los hechos, mismo en el que detalla el apoyo que se le dio a la jugadora y que tiene en su poder mensajes en donde busca ayudar a la exfutbolista de la Franja de Puebla y que se dio a conocer a través de las redes sociales

“Ante los recientes comentarios relacionados con el caso de acoso que involucra a mi ex jugadora Lucía Yáñez, me veo en la obligación de aclarar algunos puntos importantes. Niego rotundamente haber participado de alguna forma para que Lucía no hiciera la denuncia correspondiente. De hecho, cuento con mensajes en los que le ofrecí acompañarla y brindarle mi total apoyo en todo momento. Siempre he mantenido mi trabajo como entrenador guiado por valores que promueven el respeto, la empatía y la integridad hacia todas mis jugadoras.

A lo largo de mi carrera, he contado con el cariño y respeto de cada una de mis ex jugadoras, con quienes hasta la fecha siempre ha existido una comunicación fluida y respetuosa. Me preocupa profundamente la desinformación que ciertos medios pueden generar, en su intento de publicar notas amarillistas y desacreditar sin una investigación adecuada lo que realmente ha ocurrido”, se lee en el comunicado.

Almazán fue cesado después de que el cuadro enfranjado cayera ante Querétaro, en lo que pinta para ser el peor torneo en la historia de Puebla Femenil.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Liga MX Femenil: Clasificados, eliminados, mejor defensiva, ofensiva y más