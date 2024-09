Jenni Hermoso denunció los insultos que recibe en redes: "¿Eres subnormal?"

Las redes sociales dan la oportunidad de conocer una parte personal y más íntima de diferentes personalidades en el deporte. Sin embargo, también son una vía para que algunas personas acosen y ataquen a los y las deportistas, como recientemente le ocurrió a Jennifer Hermoso.

La jugadora español es una de las más populares no solo en la Liga MX Femenil, sino en todo el mundo. Desafortunadamente, esta fama y admiración han estado acompañadas de desprecio y odio por algunas personas que envidian a la futbolista de Tigres.

Prueba de ello son la cantidad de comentarios lesbofóbicos y machistas que suele recibir en sus fotografías en Instagram. Y luego de su denuncia contra Luis Rubiales, expresidente de la Real Federación Española de Futbol, los ataques no hicieron más que incrementar.

El ataque contra Jennifer Hermoso en Instagram

Y aunque la fiutbolista denuncia lo que ocurre, que no es ajeno a ella y le pasa a sus compañeras de equipo, selección o profesión, de momento parece que no hay manera de frenarlo. Y este fin de semana, Jenni nuevamente compartió públicamente un ataque que recibió mediante un audio en Instagram.

"¿Pero tú tienes pito? Es que no me queda claro. Yo supongo que sí por los tatuajes que llevas en el brazo, que pareces mi padre", dice el usuario, que también refirió a la situación que ocurrió con Luis Rubiales. "Estás levantando la copa del mundo como si fuera un trozo de morcilla... ¿Tú eres tonta o eres subnormal? Yo quiero que me lo expliques".

"A mí, un calvo como Rubiales me da un beso y es que me vuelvo gay nada más para que me entierre en dinero: y venga dinero, y venga dinero... Y encima te quejas. Tú lo que eres es tonta. Ese es el problema que tienes, que eres subnormal. Yo le doy un morreo y me saco el co** ahí. Te dice: ¿un piquito? Y tú se lo das y ahora te quejas. Tienes el c*** como una puerta, asquerosa", ataca el individuo.

De momento la jugadora solo compartió el audio en su historia de Instagram, pero se desconoce su procederá con algún tipo de denuncia contra su agresor.

