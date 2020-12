Liga MX Femenil: Eva Espejo es la nueva directora deportiva de Pachuca

Eva Espejo dejó la dirección técnica de Pachuca Femenil para tomar un nuevo cargo en la institución hidalguense.

Espejo, que dirigió a las Tuzas desde su creación en 2017, año en el que ganó la primera Copa de la Liga MX Femenil, hasta el Guard1anes 2020 ahora será la directora deportiva del conjunto de la Bella Airosa.

"Con tu entrega, con tu entusiasmo... ¡Tú misma elegiste a la sucesora de este sueño que iniciaste! @EMaEsPin6: nueva Directora Deportiva de @TuzosFemenil #NosEstamosArmando para el futuro", se leyó en las redes sociales de Pachuca Femenil.

Y ya en su cargo como directora deportiva eligió a Maria Antonia 'Toña' Is Piñera como la nueva estratega del equipo hidalguense. Is fue seleccionadora nacional femenil de la Sub 17 de España.

Con seis torneos dirigidos, Eva Espejo se despidió de la dirección técnica con el título de Copa y el Subcampeonato en el Apertura 2017.

