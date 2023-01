Liga MX Femenil: Pumas con Jonathan Lazcano buscarán cortar racha negativa con Chivas

Pumas Femenil comenzará su nueva etapa con Jonathan Lazcano en el banquillo con un verdadero reto como lo es Guadalajara. Esto se debe a que las universitarias únicamente han podido vencer en una ocasión al conjunto rojiblanco a lo largo de su historia.

El conjunto auriazul llega al Clausura 2023 después de únicamente contratar a Citlalli Hernández para reforzar el mediocampo de la plantilla. Con esta incorporación y la llegada de Lazcano al banquillo, el equipo capitalino tendrá que medirse ante uno de sus principales verdugos como lo es Chivas. Eso se debe a que en las siete ocasiones que se han enfrentado, el Rebaño se ha llevado la victoria en 4 ocasiones frente a una de las universitarias.

Las felinas no solamente no solamente tendrán que sobreponerse a este problema, también la estadística no favorece a todos los estrategas que han pasado por el conjunto auriazul en su debut en la Liga MX. A pesar de que Ileana Dávila comenzó con una victoria en el torneo de Copa, en su debut en el Circuito Rosa fue totalmente diferente y perdió en la jornada 1 ante Pachuca. Posteriormente Karina Báez tomó el cargo en el Apertura 2021 y en su presentación empató sin goles ante Necaxa. Ahora Lazcano no solo tendrá la misión de volver a vencer a Chivas, también de acabar con esta racha negativa.

A pesar de esto, Jonathan Lazcano tiene claro que su equipo debe de comprar este tipo de retos para crecer en el torneo: "Comprar retos es comprar Chivas, comprar Tigres y comprar Pachuca, eso para mí es comprar retos, el equipo está comprometido y con una disposición increíble. El plantel está cerrado, somos los que vamos a ir juntos y los que queremos trascender".

Chivas vs Pumas Femenil

Hora: 19:06 hrs

Estadio: Estadio Akron

Transmisión: Fox Premium

